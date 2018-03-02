2018-03-02T13:47:21+03:00
Политика

В Кремле заявили, что Россия не собирается ни на кого нападать

Пресс-секретарь президента РФ прокомментировал ролики о новейших видах вооружений, продемонстрированные во время послания главы государства Федеральному собранию
Екатерина БОЛГОВА
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий ПесковПресс-секретарь президента РФ Дмитрий ПесковФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал видеоролики о новейших видах вооружений, показанные главой государства во время оглашения послания Федеральному посланию.

Представителю Кремля задали вопрос о ролике, в котором «ракеты летят на Флориду».

«Не видел карту Флориды. Карт не было, были очертания географические. Еще раз повторю, что РФ не собирается ни на кого нападать, и оружие не представляет угрозы ни для кого, кто не собирается нападать на нашу страну, - ответил Песков.

Он напомнил слова Путина о том, в 2004-2005 годах Россия предостерегала США от развертывания ПРО, так как вынуждена будет идти на восстановление паритета.

"Ни в какую гонку вооружений Россия втягиваться не собирается. Путин отметил, если вы обратили внимание, причем он начал говорить об этом еще в 2003-2005 годах: Россия не будет отвечать симметрично на планы США и на ведущуюся работу по развертыванию ПРО", — подчеркнул Песков.

Как сообщал сайт kp.ru, Путин во время выступления с посланием Федеральному собранию, рассказал о новейших разработках в области вооружений.

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