Меркель и Трамп провели телефонные переговоры после послания Путина

СЕГОДНЯ 14:13 2018-03-02T14:13:33+03:00

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В пятницу, 2 марта, стало известно о телефонном разговоре между канцлером Германии Ангелой Меркель и американским лидером Дональдом Трампом, который состоялся после обращения президента России Владимира Путина к Федеральному собранию. Как заявил представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт, в ходе этой беседы стороны выразили обеспокоенность заявлениями российского лидера о разработках новейшего вооружения.

«Канцлер и президент (США) обеспокоены недавними заявлениями российского президента Путина о разработках вооружения», - цитирует Зайберта РИА Новости.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в минувший четверг, 1 марта, глава нашего государства выступил с ежегодным посланием Федеральному собранию. В частности, в ходе своего выступления российский лидер рассказал о новейшем оружии, поступившем в распоряжение РФ. Также он подчеркнул, что в настоящее время наша страна начала разработку особых стратегических вооружений, неуязвимых для систем противоракетной обороны (ПРО).