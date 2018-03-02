В Кремле подтвердили обмен двух российских пограничников на украинских

СЕГОДНЯ 14:22 2018-03-02T14:22:07+03:00

Задержанные ранее в Херсонской области военнослужащие Аскар Кулуб и Владимир Кузнецов смогли вернуться в РФ

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Россия и Украина провели обмен задержанными ранее военнослужащими. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он рассказал, что на родину смогли вернуться российские пограничники Владимир Кузнецов и Аскар Кулуб, а также украинские граждане Богдан Марцоня и Игорь Дзюбака.

"Мы рады, что наши пограничники вернулись домой", — сказал представитель Кремля.

Он подчеркнул, что значимую роль в процессе обмена сыграл лидер общественного движения "Украинский выбор" Виктор Медведчук, который выступил в качестве посредника. По словам Пескова, именно благодаря его усилиям и политической воле обоих сторон, военнослужащие смогли вернуть к семьям.

Между тем, известно, что обмен состоялся в районе пункта пропуска "Нехотеевка" в Белгородской области.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что руководитель отдела украинской пограничной службы "Зноб-Новгородское" Сумского погранотряда и его заместитель по оперативно-служебной деятельности, задержанные в Брянской области в октябре прошлого года уже находятся в Харьковской области.

Наши же пограничники Кузнецов и Кулуб попали в плен летом 2017-го после того, как заблудились во время учений в районе Армянска в Крыму.