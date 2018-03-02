Законопроект о запрете высаживать безбилетников на мороз прошел согласование

СЕГОДНЯ 14:36 2018-03-02T14:36:54+03:00

Замглавы Минтранса Николай Асаул заявил, что проект был внесен в правительство

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Межведомственное согласование прошел законопроект, запрещающий перевозчикам высаживать пассажиров без билета в случае возникновения угрозы их жизни. Документ был разработан министерством транспорта РФ, заявил замглавы ведомства Николай Асаул.

Ранее депутат Госдумы от "Единой России" Антон Горелкин обратился в правительство с инициативой принять ограничения, запрещающие высаживать из транспорта несовершеннолетних безбилетников в темное время суток при низких температурах. По его словам, такая проблема носит общегосударственный характер.

"Положениями проекта федерального закона предусмотрено, что за отказ безбилетного лица от уплаты штрафа или административного штрафа и оплаты стоимости проезда безбилетное лицо удаляется из транспортного средства лицом, уполномоченным на осуществление контроля, за исключением случаев, если удаление поставит безбилетное лицо в опасное для жизни или здоровья состояние", - заявил Асаул.

Он отметил, что документ прошел межведомственное согласование и был внесен в правительство, передает ТАСС.

Так, ранее водитель маршрутки в городе Саров Нижегородской области выгнал на мороз семилетнего мальчика, который не смог найти деньги на проезд, сообщал сайт kp.ru.