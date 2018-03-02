Матроскин из новых «Трое из Простоквашино» перестанет говорить голосом Олега Табакова

СЕГОДНЯ 15:10 2018-03-02T15:10:39+03:00

Кот Матроскин в классическом мультфильме "Трое из Простоквашино" был озвучен голосом Олега Табакова.

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Кот Матроскин из мультсериала «Трое из Простоквашино», персонаж, что стал своеобразной визитной карточкой советского и российского актера Олега Табакова, в новых сериях перестанет говорить голосом любимого всеми россиянами артиста.

Как сообщили в кинокомпании «Союзмультфильм», по причине болезни Табакова, его пришлось заменить. Теперь Матроскин заговорит голосом российского актера Михаила Ефремова.

"Нас неоднократно спрашивали, как мы решили этот вопрос. Я вам скажу, что мы выбрали наконец, кота Матроскина озвучивает Михаил Ефремов", — сообщила председатель правления студии "Союзмульфильм" Юлиана Слащева.

Как заявили в «Союзмультфильме», уже отснято несколько серий новых «Трое из «Простоквашино». Премьера продолжения мультсериала намечена на 1 апреля 2018 года, - сообщает «Интерфакс».

Ранее в киностудии поведали о том, что почтальон Печкин заговорит голосом актера Ивана Охлобыстина, псу Шарику подарит свой голос рок-музыкант Гарик Сукачев, а мамой Дяди Федора станет актриса и телеведущая Юлия Меньшова.

Олег Табаков в конце 2017 года был спешно госпитализирован. У актера было диагностировано заражение крови. Чтобы как-то купировать стремительно распространяющийся по всему организму сепсис, врачам пришлось ввести артиста в состояние искусственной комы. В которой он продолжает находиться по сей день. По словам медиков, шансов на возвращение Табакова к нормальной жизни практически нет.