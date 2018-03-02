В парижском метро у индийских бизнесменов похитили кейс с бриллиантами на 300 тысяч евро

СЕГОДНЯ 15:03 2018-03-02T15:03:26+03:00

На иностранцев напали, когда они возвращались в своей отель после неудачной деловой встречи

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В пятницу, 2 марта, зарубежные СМИ сообщили о крупном ограблении во французской столице. Как выяснилось, в минувший понедельник, 26 февраля, в парижском метро у двух индийских бизнесменов похитили кейс с бриллиантами стоимостью 300 тысяч евро.

По имеющейся информации, днем 26 февраля двое индийцев возвращались в свой отель после неудачной деловой встречи, в ходе которой им не удалось продать драгоценные камни. А когда мужчины проходили через турникеты на станции метро Cadet, на них напали двое неизвестных с газовыми баллончиками. Преступники забрали у иностранцев кейс с драгоценностями, после чего скрылись с места происшествия.

В настоящее время полиция ведет расследование и пытается выяснить все обстоятельства случившегося.

Между тем, как пишет газета Point, уже понятно, что грабители планировали нападение заранее и были очень хорошо подготовлены.

Кстати, напомним о другом дерзком ограблении, недавно совершенном в Париже. Как сообщал сайт kp.ru, в январе этого года из витрины отеля Ritz во французской столице украли драгоценности на 4,5 миллиона евро. Сделали это пять мужчин, вооруженных топорами.