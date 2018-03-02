2018-03-02T15:41:16+03:00
Политика

Матвиенко предсказала скорое "восстание машин"

Спикер Совета Федерации призвала с осторожностью использовать новейшие технологии
Евгений ЧЕРНЕНКО
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Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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В России вырождается определенное количество профессий, еще совсем недавно вполне востребованных, в которых теперь на смену человеку пришли роботы. На этот печальный факт обратила внимание спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Сенатор считает, что исходя из нынешних реалий, недалек тот день, когда придется вплотную столкнуться с «восстанием машин», экранизированным режиссером Джеймсом Кэмероном в культовой киноленте «Терминатор».

"Везде и повсюду, куда не глянь. Со страниц книг, с экранов электронных устройств в нашу повседневность переходят роботы и беспилотные аппараты, искусственный интеллект, умные роботизированные устройства выполняют рутинную работу. Учитывая то, что восстание машин является популярным сюжетом фантастики, такую угрозу тоже сбрасывать со счетов нельзя", - посетовала спикер Совфеда.

По словам Матвиенко, машины влияют на практически все сферы жизни человека, сообщает РИА Новости.

«Появились новые специальности, такие как интернет-аналитик, дизайнер виртуальной среды обитания и многие-многие другие», - рассказала сенатор.

Последствия, по мнению законодателя, уже катастрофические. Побочным результатом внедрения новых технологий является высвобождение большого числа работников промышленности, в сельском хозяйстве и, особенно в сфере услуг.

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