В НАТО «приняли к сведению» послание Путина Федеральному собранию

СЕГОДНЯ 16:43 2018-03-02T16:45:11+03:00

При этом в организации назвали «контрпродуктивными» заявления РФ «о возможном взятии на прицел стран альянса»

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В пятницу, 2 марта, в НАТО прокомментировали послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию. Так, там заявили, что «приняли к сведению» обращение главы нашего государства.

Между тем представитель альянса Оана Лунгеску назвала «неприемлемыми и контрпродуктивными» заявления России «о возможности взятия на прицел стран НАТО». При этом она заверили, что система противоракетной обороны (ПРО) Североатлантического альянса не направлена против РФ. Кроме того, по словам Лунгеску, НАТО - это «оборонительный союз», который не желает новой холодной войны и гонки вооружений.

«Как мы неоднократно давали понять, система ПРО альянса не предназначена и не направлена против России. Наши системы направлены для защиты от баллистических ракет из-за пределов Евроатлантического региона», - цитирует представителя НАТО ТАСС.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в минувший четверг, 1 марта, президент РФ Владимир Путин выступил с ежегодным посланием Федеральному собранию. В частности, в ходе своего выступления он рассказал о новейшем оружии, поступившем в распоряжение нашей страны. Также глава государства подчеркнул, что в настоящее время РФ начала разработку особых стратегических вооружений, неуязвимых для систем ПРО.