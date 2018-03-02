Ученые выявили неожиданную пользу красного вина и шоколада

2 Март 17:24 2018-03-02T17:25:02+03:00

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Ученые выявили, что виноград и какао обладают веществом с антивирусным эффектом. Это открытие сделали специалисты Центров по контролю и профилактике заболеваний США. По из данным, в этих продуктах содержится ресвератрол - фенольное соединение, которое способно противостоять микробам.

Исследователи добавляли химическое соединение в культуры человеческих клеток, зараженных вирусом коровьей оспы. В результат, высокий уровень ресвератрола в клетках препятствовал размножению вирусов на ранней стадии заболевания, пишет сайт «Дни.ру».

Эксперименты на обезьянах показали, что это вещество также эффективно в борьбе и с обезьяньей оспой. Это заболевание заканчивается смертью для 10% заразившихся. При этом оно опасно не только для животных, но и для человека.

Добавим, что Ресвератрол – вещество, выделяемое некоторыми растениями для защиты от паразитов, например, бактерий или грибов. Специалисты Эксетерского университета в Англии отмечают, что соединение омолаживает клетки, тем самым продлевая жизнь человеку.