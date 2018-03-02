2 Март 17:47 2018-03-02T17:47:15+03:00

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В пятницу, 2 марта, стало известно, что военно-морские силы (ВМС) США выделили деньги на создание лазерного оружия для эсминцев.

По некоторым данным, американские ВМС заключили контракт на разработку лазерных оружейных систем с корпорацией Lockheed Martin. Причем, согласно подписанному документу, первые два образца нового оружия должны быль готовы уже к 2020 году. Что касается суммы сделки, то она, по данным американских СМИ, составила 150 миллионов долларов.

Как отмечает Bloomberg, ВМС США делают ставку на систему под названием Helios, которая предназначена для уничтожения беспилотников или лодок, приближающихся к кораблю. Кроме того, она способна выслеживать и ослеплять противника на больших расстояниях. Как ожидается, инновационное лазерное оружие войдет в состав системы ПРО «Иджис» на эсминцах типа «Арли Берк».

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, в минувший четверг, 1 марта, президент РФ Владимир Путин выступил с ежегодным посланием Федеральному собранию. В частности, в ходе своего выступления он рассказал о новейшем российском оружии.