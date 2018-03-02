«Нафтогаз» заявил, что не получал от «Газпрома» документы о расторжении газовых контрактов
В Киеве прокомментировали заявление главы правления «Газпрома» Алексея Миллера о вынужденном расторжении контрактов с НАК (национальной акционерной компанией) «Нафтогаз Украины» в Стокгольмском арбитраже. Так, на украинском предприятии заверили, что еще не получали от российской компании никаких документов о начале процедуры расторжения подписанных ранее соглашений.
«"Нафтогаз" пока не получал никаких документов от "Газпрома". Пока не комментируем», - сказали в пресс-службе «Нафтогаза» украинским СМИ.
Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в пятницу, 2 марта, в «Газпроме» заявили о начале расторжения контрактов с НАК «Нафтогаз Украины». Как пояснил тогда Алексей Миллер, продолжение действия договоров с Киевом является «экономически нецелесообразным и невыгодным». При этом он назвал решение Стокгольмского арбитража ассиметричным и нарушающим баланс интересов сторон.
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