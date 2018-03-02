«Нафтогаз» заявил, что не получал от «Газпрома» документы о расторжении газовых контрактов

2 Март 18:39 2018-03-02T18:42:37+03:00

Между тем в российской энергетической компании считают продолжение действия договоров с Киевом «экономически невыгодным»

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В Киеве прокомментировали заявление главы правления «Газпрома» Алексея Миллера о вынужденном расторжении контрактов с НАК (национальной акционерной компанией) «Нафтогаз Украины» в Стокгольмском арбитраже. Так, на украинском предприятии заверили, что еще не получали от российской компании никаких документов о начале процедуры расторжения подписанных ранее соглашений.

«"Нафтогаз" пока не получал никаких документов от "Газпрома". Пока не комментируем», - сказали в пресс-службе «Нафтогаза» украинским СМИ.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в пятницу, 2 марта, в «Газпроме» заявили о начале расторжения контрактов с НАК «Нафтогаз Украины». Как пояснил тогда Алексей Миллер, продолжение действия договоров с Киевом является «экономически нецелесообразным и невыгодным». При этом он назвал решение Стокгольмского арбитража ассиметричным и нарушающим баланс интересов сторон.