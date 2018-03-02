Путин признался, что в Новый год смотрит обращение президента

2 Март 20:55 2018-03-02T20:55:12+03:00

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Президент РФ Владимир Путин, отвечая в пятницу, 2 марта, на вопросы блица в рамках медиафоруме Общероссийского народного фронта (ОНФ) «Правда и справедливость», сделал неожиданное признание. Он заявил, что в новогоднюю ночь вместе со всей страной смотрит свое обращение по телевизору.

«Я тоже смотрю и жду выступления президента. Честное слово», - сказал глава нашего государства, отвечая на вопрос о том, что он делает в новогоднюю ночь, пока вся страна смотрит и слушает поздравления президента.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 31 декабря 2017 года Путин в своем новогоднем обращении пожелал россиянам благополучия, успехов и перемен к лучшему.

Кстати, подробнее о выступлении российского лидера на медиафоруме ОНФ читайте в материале корреспондента «Комсомольской правды» Дмитрия Смирнова.