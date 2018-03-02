Трамп еще на год продлил санкции против Венесуэлы

2 Март 23:50 2018-03-03T00:04:35+03:00

Белый дом отмечает, что ситуация в стране не улучшилась и по-прежнему угрожает нацбезопасности США

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Президент США Дональд Трамп еще на год продлил действие американских санкций против Венесуэлы, введенных ещё его предшественником Бараком Обамой в 2015 году во время массовых народных протестов.

Как отмечается в сообщении пресс-службы Белого дома, американский лидер принял такое решение, потому что ситуация в стране не улучшилась и по-прежнему «представляет серьёзную угрозу национальной безопасности и внешней политике Соединённых Штатов».

В начале января этого года американский Минфин расширил введенные при Обаме санкции против Венесуэлы. Напомним, по мнению Вашингтона, Каракас грубо нарушает права и свободы человека. Кроме того, в США обвиняют венесуэльские власти в преследовании политических оппонентов, коррупции и ограничении свободы слова.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, минувшим летом президент Венесуэлы Николас Мадуро наградил чиновников, попавших в американский санкционный список, вручив им точные копии сабли Симона Боливара - национального героя страны.