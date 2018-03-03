2018-03-03T09:50:23+03:00
В мире

В США жертвами шторма «Райли» стали по меньше мере пять человек

Более 2,2 млн американцев остались без электричества, нарушена работа аэропортов Нью-Йорка, Бостона и Филадельфии
Денис СУХОВ
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В США жертвами шторма «Райли» стали по меньше мере пять человекВ США жертвами шторма «Райли» стали по меньше мере пять человекФото: REUTERS
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По меньшей мере пять человек стали жертвами сильнейшего шторма «Райли», который в пятницу обрушился на восточное побережье США. Об этом сообщили в американских правоохранительных органах.

По данным местных СМИ, двое из погибших — дети шести и одиннадцати лет. Большинсво несчастных случаев связано с падением деревьев.

Шторм принес на американское восточное побережье ледяной дождь снег, порывы ветра достигают скорости 150 км/ч. Более 2,2 млн жителей остались без электричества. Во многих городах сохраняется угроза подтопления — улицы заполнены потоком воды глубиной около метра.

Большинсво несчастных случаев связано с падением деревьев.Видео: twitter.com/staceysager7

Не менее 3 тысяч рейсов были отменены, еще столько же задержаны в аэропортах Нью-Арка (штат Нью-Джерси), Бостона (штат Массачусетс), Филадельфии (штат Пенсильвания), Нью-Йорка, а также Вашингтона (округ Колумбия). Железнодорожное сообщение в пострадавших районах частично приостановлено.

В США жертвами шторма Райли стали по меньше мере пять человек.Во многих городах сохраняется угроза подтопления

По прогнозам синоптиков, стихия будет бушевать до воскресенья, 4 марта. Как сообщал сайт «КП», многие авиакомпании пошли на встречу клиентам перебронировать билеты на другую дату или вовсе сдать без штрафа.

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