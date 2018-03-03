2018-03-03T12:39:38+03:00
Политика

Порошенко: Украина преодолела критическую ситуацию с газом

По словам президента страны, дефицит топлива уже покрыт за счет поставок из Европы
Денис СУХОВ
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Президент Украины Петр ПорошенкоПрезидент Украины Петр ПорошенкоФото: REUTERS
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Президент Украины Петр Порошенко заявил, что страна преодолела критическую ситуацию с газом, покрыв дефицит топлива за счет реверсных поставок из Европы.

«На сегодня ситуация с газом уже не критическая, у нас идут поставки газа из Европы, дефицит газа уже покрыт… Мы имеем достаточно газа в хранилища. Система уже стабилизирована», - заявил Порошенко в эфире телеканала «112.Украина».

Глава государства также отметил, что Украина в полном объеме обеспечила транзит российского газа в страны Евросоюза и не отбирала его для покрытия собственных нужд.

По словам Порошенко, Киев увеличил объем закупаемого в ЕС газа до 29,4 млн кубометров в сутки. Кроме того он выразил мнение, что «Газпром» должен компенсировать Украине потери за газовый кризис, и пообещал не перекладывать эти убытки на население страны.

Ранее российский газовый холдинг «Газпром» объявил о расторжении всех контрактов с украинским «Нафтогазом» после неблагоприятного решения Стокгольмского арбитража по тяжбе между компаниями.

С 1 марта «Газпром» прекратил поставки топлива на Украину и вернул Киеву предоплату за новые объемы. После этого Порошенко призвал население «объединиться против очередной провокации Кремля» и «прикрутить» вентили отопления в жилых помещениях.

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