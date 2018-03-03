2018-03-03T17:41:30+03:00
Звезды

«Эмоджи фильм» признали худшей картиной 2017 года

В США назвали победителей антипремии «Золотая малина» [видео]
Дарья ИВАШКИНА
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«Эмоджи фильм» признали худшей картиной 2017 года«Эмоджи фильм» признали худшей картиной 2017 годаФото: кадр из фильма
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В субботу, 3 марта, был назван худший фильм 2017 года. Так, антинаграду «Золотая малина» в этой категории получил «Эмоджи фильм». Более того, худшим режиссером стал создатель этого комедийного мультфильма Тони Леондиса. Также анимационная картина получила антипремию за худший сценарий и худший актерский дуэт.

Таким образом, «Эмоджи фильм» обошел всех своих конкурентов. Стоит отметить, что на звание самого худшего фильма также претендовали «Трансформеры: последний рыцарь», «На пятьдесят оттенков темнее», «Мумия» и «Спасатели Малибу».

Эмоджи фильм Русский трейлер #2 .Эмоджи фильм Русский трейлер #2

А вот «Золотую малину» за худшую мужскую роль получил Том Круз за свою «абсурдно посредственную игру» в «Мумии». А худшей актрисой стала Тайлер Перри из «Хеллоуина Мэдеи 2», сообщается на сайте антипремии.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в январе стало известно, что на «Золотую малину»-2017 номинированы такие голливудские звезды, как Джонни Депп, Джейми Дорнан и Эмма Уотсон.

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