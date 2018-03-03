Эксперт: защиты от российского комплекса «Кинжал» нет
В субботу, 3 марта, военно-дипломатический источник рассказал журналистам о российском авиационном ракетном комплексе «Кинжал». В частности, он заявил, что защиты от этого комплекса нет.
«От российского комплекса "Кинжал", со скоростью 10 махов, нет защиты или противоядия», - сказал собеседник ТАСС, отметив при этом, что «Кинжалы» уже находятся в войсках.
Кроме того, источник объявил о том, что гиперзвуковой ракетный комплекс «Авангард» запущен в серийное производство. «Нашим западным партнерам пора осознать новую реальность. Российские "Кинжалы" уже находятся в войсках. А "Авангард" запущен в серийное производство», - сказал он.
Причем, по словам эксперта, против созданных Россией новейших систем все американские противоракеты «как рогатки против самолета».
Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в минувший четверг, 1 марта, президент России Владимир Путин выступил с ежегодным посланием Федеральному собранию. В частности, в ходе своего выступления он рассказал о новейшем российском оружии. Также глава нашего государства подчеркнул, что в настоящее время РФ начала разработку особых стратегических вооружений, неуязвимых для систем противоракетной обороны (ПРО).
Путин представил авиационный ракетный комплекс "Кинжал".В послании к Федеральному собранию президент рассказал о новой сверхзвуковой ракете, которая осуществляет маневрирование на всех участках полета и преодолевает все существующие системы ПРО