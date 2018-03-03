2018-03-03T18:31:29+03:00
Политика

Эксперт: защиты от российского комплекса «Кинжал» нет

Также стало известно, что ракетный комплекс «Авангард» запущен в серийное производство [видео]
Дарья ИВАШКИНА
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Авиационная гиперзвуковая противокорабельная ракета «Кинжал» стартовала с Миг-31БМАвиационная гиперзвуковая противокорабельная ракета «Кинжал» стартовала с Миг-31БМФото: скриншот видео
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В субботу, 3 марта, военно-дипломатический источник рассказал журналистам о российском авиационном ракетном комплексе «Кинжал». В частности, он заявил, что защиты от этого комплекса нет.

«От российского комплекса "Кинжал", со скоростью 10 махов, нет защиты или противоядия», - сказал собеседник ТАСС, отметив при этом, что «Кинжалы» уже находятся в войсках.

Кроме того, источник объявил о том, что гиперзвуковой ракетный комплекс «Авангард» запущен в серийное производство. «Нашим западным партнерам пора осознать новую реальность. Российские "Кинжалы" уже находятся в войсках. А "Авангард" запущен в серийное производство», - сказал он.

Причем, по словам эксперта, против созданных Россией новейших систем все американские противоракеты «как рогатки против самолета».

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в минувший четверг, 1 марта, президент России Владимир Путин выступил с ежегодным посланием Федеральному собранию. В частности, в ходе своего выступления он рассказал о новейшем российском оружии. Также глава нашего государства подчеркнул, что в настоящее время РФ начала разработку особых стратегических вооружений, неуязвимых для систем противоракетной обороны (ПРО).

Путин представил авиационный ракетный комплекс "Кинжал".В послании к Федеральному собранию президент рассказал о новой сверхзвуковой ракете, которая осуществляет маневрирование на всех участках полета и преодолевает все существующие системы ПРО

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