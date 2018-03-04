2018-03-04T01:01:38+03:00
Происшествия

В США студент застрелил родителей из пистолета своего отца

ЧП произошло на территории Центрального Мичиганского университета
Юлия ДИВЕЕВА
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В штате Мичиган полиция расследует убийство студентом своих родителейВ штате Мичиган полиция расследует убийство студентом своих родителейФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В американском штате Мичиган полиция задержала 19-летнего студента студент Джеймса Эрика Дэвиса по подозрению в убийстве его родителей. Об этом сообщил шеф полиции Центрального Мичиганского университета в городе Маунт-Плезант, где и произошло преступление, Билл Йигли.

По его словам, молодой афроамериканец открыл стрельбу из пистолета своего отца- полицейского в пятницу. После этого он скрылся с места преступления, и правоохранители разыскивали его около 16 часов. Его арестовали в ночь на субботу на железнодорожных путях.

Как передает телеканал CBS News, мать Дэвиса Дива и отец Джеймс Дэвис-старший приехали, чтобы забрать его домой по просьбе администрации учебного заведения. Между ними и сыном произошла ссора, во время которой молодой человек начал стрелять. За день до этого студент попал в больницу из-за возможной передозировки наркотиков.

Полиция проводит расследование, чтобы установить, как Дэвис завладел пистолетом. При аресте он вел себя странно, но не сопротивлялся. Сейчас студента поместили в больницу.

В пятницу, 2 марта, сайт kp.ruсообщил, что неизвестный открыл огонь в кампусе Центрального Мичиганского университета.По предварительной информации, в результате инцидента погибли не менее двух человек.

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