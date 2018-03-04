2018-03-04T01:29:17+03:00
Политика

В Сирии боевики готовят провокацию против гумконвоя ООН

Российский центр по примирению требует от террористов прекратить произвол в отношении мирного населения
Юлия ДИВЕЕВА
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Террористы намерены обстрелять гумконвой ООН из минометовТеррористы намерены обстрелять гумконвой ООН из минометовФото: REUTERS
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В Сирии террористы планируют провокацию, чтобы сорвать гуманитарный конвой ООН в населенный пункт Дума. Об этом сообщил начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике генерал-майор Юрий Евтушенко.

По его словам, нападение готовят боевики запрещенной в России террористической группировки «Джебхат ан-Нусра».

«Террористы намерены обстрелять колонну из минометов и обвинить в этом правительственные силы», — рассказал Евтушенко.

Он подчеркнул, что незаконные вооруженные формирования в Восточной Гуте устраивают обстрелы Дамаска, препятствуют выходу мирного населения из зоны боевых действий, что является военными преступлениями, пишет РИА Новости.

«Требуем от лидеров незаконных вооруженных формирований остановить произвол в отношении местных жителей, прекратить вооруженные провокации и обеспечить безопасный выход людей из опасных районов», — подчеркнул представитель Центра.

Как писал сайт kp.ru, гуманитарные конвои ООН в минувший четверг смогли провести за день две гуманитарные акции, несмотря на то, что было зафиксировано 18 случаев нарушения режима перемирия.

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