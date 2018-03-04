2018-03-04T02:18:06+03:00
Звезды

Том Круз получил «Золотую малину» за роль в фильме «Мумия»

За худшую женскую роль награду получил Тайлер Перри за «Хэллоуин Медеи-2»
Юлия ДИВЕЕВА
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Том Круз получил "Золотую малину"Том Круз получил "Золотую малину"Фото: Евгения ГУСЕВА
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Премию «Золотая малина» за худшую мужскую роль 2017 года получил звезда Голливуда Том Круз. Этой сомнительной награды актер удостоен за работу в фильме «Мумия», которой компания Universal Pictures начала перезапуск своей вселенной монстров.

Планируется переснять «Франкенштейна», «Дракулу», «Человека-волка», «Человека-невидимку», «Доктора Джекилла и Мистера Хайда». Причем Джекилл уже появился в «Мумии» в исполнении Рассела Кроу. Его также номинировали на «Золотую малину» за этот фильм.

Известно, что Франкенштейна в мрачной вселенной Universal будет играть Хавьер Бардэм, а Человека-невидимку – Джонни Депп.

Отметим, что в номинации «Худшая актриса» лауреатом стал актер Тайлер Перри, за роль в картине «Хэллоуин Мэдеи – 2», передает Reuters.

Актер Тайлер Перри получил "Золотую малину" за исполнение женской роли Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Актер Тайлер Перри получил "Золотую малину" за исполнение женской ролиФото: GLOBAL LOOK PRESS

Также худшими актерами второго плана названы Мэл Гибсон за комедию «Здравствуй, папа, Новый год! 2» и Ким Бейсингер за «На пятьдесят оттенков темнее».

Как писал сайт kp.ru, в субботу был назван худший фильм 2017 года. Им стала мультипликационная комедия «Эмоджи фильм». Его режиссер Тони Леондиса также получил «Золотую малину» за свою работу. Фильм признан худшим в категориях худший сценарий и актерский дуэт.

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