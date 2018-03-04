КНДР готова вести переговоры с США только на равных и без предварительных условий

СЕГОДНЯ 02:52 2018-03-04T02:52:28+03:00

Северная Корея отказывается от диалога с США на их условиях Фото: REUTERS

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Северная Корея готова вести переговоры с США исключительно на равных основаниях и без предварительных условий, которые выдвигает Вашингтон. Такое заявление сделал МИД КНДР в субботу.

Ведомство назвало «вздором» требование Вашингтона, чтобы Пхеньян продемонстрировал готовность отказаться от ядерной программы.

«Растерянные от нашего скоростного укрепления ядерных вооруженных сил США все время стучали в дверь диалога, а теперь делают вид, будто такого не было… Дипломатически и мирно решать вопрос путем диалога и совещания, - это наша постоянная и принципиальная позиция», - цитирует заявление МИД КНДР агентство ЦТАК.

В министерстве также выразили сомнение в том, что Соединенные Штаты на самом деле стремятся к диалогу с КНДР.

Как рассказывал сайт kp.ru, 25 февраля президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин встретился с делегацией КНДР, приехавшей на закрытие XXIII зимних Олимпийских игр, которые проходили в Пхенчхане. В ходе этих переговоров северокорейские делегаты заявили о готовности своей страны к диалогу с США.