2018-03-04T04:31:44+03:00
Политика

Трамп, Макрон и Меркель обсудили послание Путина

Лидеры западных стран выразили обеспокоенность заявлениями президента РФ о разработках ядерного оружия
Юлия ДИВЕЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments8
Канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эмманюэль Макрон и президент США Дональд ТрампКанцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эмманюэль Макрон и президент США Дональд ТрампФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию обсудил глава США Дональд Трамп с канцлером Германии Ангелой Меркель и лидером Франции Эмманюэлем Макроном. Как сообщила пресс-служба Белого дома, состоялись два телефонных разговора.

В обоих случаях главы государств выразили серьезную обеспокоенность недавними заявлениями Путина по поводу разработки ядерного оружия, которые, «умаляют дискуссии по целому ряду вопросов между Россией и Западом».

В распространенном заявлении также сказано, что западные лидеры призвали РФ «прекратить бомбардировки Восточной Гуты», а также оказать влияние на режим президента Сирии Башара Асада, чтобы тот свернул «наступательные операции против территорий, населенных мирными жителями», а также привлечь власти Сар к ответственности за ухудшение ситуации с правами человека и использование химического оружия, передает ТАСС.

Как сообщал сайт kp.ru 1 марта, Путин выступил с ежегодным посланием Федеральному собранию. В нем президент рассказал о новейшем оружии, поступившем на вооружение армии Россиии. Также он подчеркнул, что страна начала разработку особых стратегических вооружений, неуязвимых для систем противоракетной обороны (ПРО).

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Новая серия «Простоквашино» выйдет первого апреля
СМИ: Ракетный комплекс «Авангард» запущен в серийное производство
ЕК подтвердила добросовестность поставок газа из России
Волкер заявил о необходимости ликвидации ДНР и ЛНР
КНДР готова вести переговоры с США только на равных и без предварительных условий
Том Круз получил «Золотую малину» за роль в фильме «Мумия»
В Сирии боевики готовят провокацию против гумконвоя ООН
В США студент застрелил родителей из пистолета своего отца
Трамп: США больше не будут проводить «глупую» торговую политику
В Турции состоялось первое досрочное голосование на выборах президента РФ
Россия и Украина готовы контактировать с Еврокомиссией по вопросам газа
Трамп пригрозил ЕС налогом на европейские автомобили
Порошенко утвердил положение о Силах специальных операций ВСУ
Фигуристка Медведева раскрыла «секрет странного белого шарфа» на олимпийской форме
Мощный взрыв прогремел в жилом доме в бельгийском Льеже
В Театре Моссовета опровергли уход Александра Домогарова
Умер оперный певец Виргилиюс Норейка
Секретная служба США сообщила о стрельбе на территории Белого дома
В Подмосковье поезд сбил подростка, шедшего вдоль путей в наушниках
Официальный журнал армии США признал победу России в Сирии
Эксперт: Россия завершила испытания новой ядерной энергоустановки
МВД Украины: семеро полицейских пострадали при разборе палаточного городка в Киеве
В палаточном городке у Верховной рады нашли «трон Саакашвили»
СМИ: утечку по ракетному комплексу «Сармат» делали специально для США
МЧС предупредило москвичей о сильном снеге, метели и ветре в воскресенье
Эксперт: защиты от российского комплекса «Кинжал» нет
МИД РФ возмущен новой «циничной расправой» над памятником в Польше
«Эмоджи фильм» признали худшей картиной 2017 года