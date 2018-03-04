Трамп, Макрон и Меркель обсудили послание Путина

СЕГОДНЯ 04:31 2018-03-04T04:31:44+03:00

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Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию обсудил глава США Дональд Трамп с канцлером Германии Ангелой Меркель и лидером Франции Эмманюэлем Макроном. Как сообщила пресс-служба Белого дома, состоялись два телефонных разговора.

В обоих случаях главы государств выразили серьезную обеспокоенность недавними заявлениями Путина по поводу разработки ядерного оружия, которые, «умаляют дискуссии по целому ряду вопросов между Россией и Западом».

В распространенном заявлении также сказано, что западные лидеры призвали РФ «прекратить бомбардировки Восточной Гуты», а также оказать влияние на режим президента Сирии Башара Асада, чтобы тот свернул «наступательные операции против территорий, населенных мирными жителями», а также привлечь власти Сар к ответственности за ухудшение ситуации с правами человека и использование химического оружия, передает ТАСС.

Как сообщал сайт kp.ru 1 марта, Путин выступил с ежегодным посланием Федеральному собранию. В нем президент рассказал о новейшем оружии, поступившем на вооружение армии Россиии. Также он подчеркнул, что страна начала разработку особых стратегических вооружений, неуязвимых для систем противоракетной обороны (ПРО).