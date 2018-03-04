2018-03-04T05:03:44+03:00
Политика

СМИ: Ракетный комплекс «Авангард» запущен в серийное производство

Новейшее вооружение заставит Запад сесть с Россией за стол переговоров
Юлия ДИВЕЕВА
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Президент РФ Владимир Путин рассказывает о новых вооружениях. Марат Абулхатин/ТАСС.Президент РФ Владимир Путин рассказывает о новых вооружениях. Марат Абулхатин/ТАСС.
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В России запущено серийное производство стратегического ракетного комплекса «Авангард» с гиперзвуковой планирующей и маневрирующей боевой частью. А гиперзвуковой авиационный ракетный комплекс «Кинжал» уже находится на вооружении российской армии.

Таким образом, ракеты, которые США планируют разместить в рамках глобальной системы противоракетной обороны, «после представления Россией новых систем вооружений, не представляют никакого военного значения», передает ТАСС со ссылкой на военно-дипломатический источник .

«Нашим западным партнерам пора осознать новую реальность… Теперь ими бессмысленно прикрывать позиционные районы и разного рода военные группировки. От российского комплекса «Кинжал», со скоростью 10 махов, нет защиты или противоядия», - сказал он.

Собеседник издания также высказал мнение, что Запад теперь будет вынужден сесть с Россией за стол переговоров для обсуждения «всеобъемлющей безопасности».

Напомним, сайт kp.ru писал, что 1 марта президент РФ Владимир Путин выступил с ежегодным посланием Федеральному собранию. В нем он сообщил о новейшем оружии, созданном в Россиии, а также о начале разработки стратегических вооружений, неуязвимых для систем ПРО.

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