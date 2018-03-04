2018-03-04T06:04:20+03:00
Экономика

Великобритания получит новую партию российского сжиженного газа

Топливо производства завода «Ямал СПГ» будет отгружено с российского ледокола у берегов Франции
Юлия ДИВЕЕВА
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Ледокольный газовоз Christophe de Margerie. Фото: правительство ЯНАОЛедокольный газовоз Christophe de Margerie. Фото: правительство ЯНАО
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В Великобританию доставят новую партию сжиженного природного газа (СПГ), произведенного в России. Перевозкой топлива занимается компания Royal Dutch Shell.

Как пишет газета Financial Times, СПГ будет перекачано с российского ледокола в трюмы судна британской компании у западного побережья Франции в эти выходные. А уже 6 марта судно с голубым топливом пришвартуется у терминала в порту города Милфорд-Хейвен графства Пембрукшир в Уэльсе.

Газом, произведенным на заводе «Ямал СПГ», Соединенное Королевство пополнит истощающиеся запасы в общебританской газовой сети.

Владелец завода «Япмал СПГ» компания «Новатэк» и Royal Dutch Shell отказались давать комментарии по этому поводу.

Как писал сайт kp.ru, первая партия СПГ из Россия прибыла в Великобританию 28 декабря 2017 года. Российский ледокольный газовоз Christophe de Margerie доставил ее в порт на британском острове Грейн.

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