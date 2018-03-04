2018-03-04T07:01:44+03:00
Политика

Путин пообещал десятилетие ярких побед в случае его переизбрания президентом

Кандидат на главный пост страны подчеркнул, что его цели ясные и благородные
Юлия ДИВЕЕВА
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Кандидат в президенты РФ Владимир Путин в "Лужниках"Кандидат в президенты РФ Владимир Путин в "Лужниках"Фото: REUTERS
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Россию ждет десять лет под знаком ярчайших побед. Такое обещание дал кандидат в президенты РФ Владимир Путин во время митинга в свою поддержку, который проходил в субботу на стадионе «Лужники».

«У нас благородные и ясные цели. Мы хотим сделать нашу страну яркой, устремленной вперед в будущее, потому что здесь жили наши предки, живем мы, живут наши дети и будут жить наши дети и внуки. Мы сделаем все для того, чтобы они были счастливы», - пообещал он.

Как сообщил сайт «Комсомольской правды», Путин подчеркнул, что никто кроме нас не сможет изменить жизнь в стране к лучшему.

«Но если мы это сделаем, то ближайшее десятилетие, весь XXI век пройдет под знаком наших ярких побед. Мы сделаем это!», - заявил кандидат.

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