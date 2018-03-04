Путин пообещал десятилетие ярких побед в случае его переизбрания президентом
Россию ждет десять лет под знаком ярчайших побед. Такое обещание дал кандидат в президенты РФ Владимир Путин во время митинга в свою поддержку, который проходил в субботу на стадионе «Лужники».
«У нас благородные и ясные цели. Мы хотим сделать нашу страну яркой, устремленной вперед в будущее, потому что здесь жили наши предки, живем мы, живут наши дети и будут жить наши дети и внуки. Мы сделаем все для того, чтобы они были счастливы», - пообещал он.
Как сообщил сайт «Комсомольской правды», Путин подчеркнул, что никто кроме нас не сможет изменить жизнь в стране к лучшему.
«Но если мы это сделаем, то ближайшее десятилетие, весь XXI век пройдет под знаком наших ярких побед. Мы сделаем это!», - заявил кандидат.