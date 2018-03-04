Пушков обвинил Волкера в намерении сорвать Минские соглашения

СЕГОДНЯ 07:18 2018-03-04T07:23:24+03:00

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США планируют сорвать Минские соглашения, когда заявляют о необходимости ликвидации Донецкой и Луганской народных республик. Такое мнение высказал председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков, комментируя высказывание спецпредставителя Госдепартамента США Курта Волкера.

Ранее сайт kp.ru передавал слова американского дипломата, который заявил, что ДНР и ЛНР нет места в украинском конституционном устройстве, а Минские соглашения направлены на восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины.

Волкер выразил надежду, что после ввода миротворцев в Донбасс, в течение полугода будут проведены местные выборы, и народные республики будут расформированы, а их территории под контроль возьмет Киев.

«Спецпредставитель США по срыву Минских соглашений Волкер требует ни много ни мало ликвидировать ЛНР и ДНР. Забыл, видно, что они - часть Минских соглашений. И без их согласия никаких миротворцев в Донбассе не будет. При таком подходе перспектива миссии Волкера стремится к нулю», - написал Пушков на своей странице в Тwitter.