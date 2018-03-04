Волкер заявил о необходимости ликвидации ДНР и ЛНР

СЕГОДНЯ 03:17 2018-03-04T03:17:23+03:00

По словам спецпредставителя Госдепа США, самопровозглашенным республикам нет места в украинском государстве

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О необходимости ликвидации Донецкой и Лугансткой народных республик заявил спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер.

По его мнению, для ДНР и ЛНР нет места в украинском конституционном устройстве.

«Минские соглашения направлены на восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины, и эти образования должны быть расформированы» — сказал Волкер, выступая в Hudson Institute.

Он выразил надежду, что после ввода миротворцев на территорию Донбасса минские договоренности воплотятся в жизнь, в течение полугода будут проведены местные выборы, а затем ЛНР и ДНР будут расформированы, а их территории снова окажутся под контролем Киева, передает РИА Новости.

При этом Волкер признал, что у населения Донбасса низкий уровень доверия украинским властям.

Сайт kp.ru сообщал, что 20 февраля президент незалежной Петр Порошенко подписал скандальный закон о реинтеграции Донбасса, где территории ДНР и ЛНР названы окупированными, а Россия - агрессором. В МИД РФ отметили, Киев планирует силовое решение конфликта.