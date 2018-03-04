2018-03-04T03:17:23+03:00
Политика

Волкер заявил о необходимости ликвидации ДНР и ЛНР

По словам спецпредставителя Госдепа США, самопровозглашенным республикам нет места в украинском государстве
Юлия ДИВЕЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments41
Специальный представитель Госдепартамента США по Украине Курт ВолкерСпециальный представитель Госдепартамента США по Украине Курт ВолкерФото: REUTERS
Изменить размер текста:

О необходимости ликвидации Донецкой и Лугансткой народных республик заявил спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер.

По его мнению, для ДНР и ЛНР нет места в украинском конституционном устройстве.

«Минские соглашения направлены на восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины, и эти образования должны быть расформированы» — сказал Волкер, выступая в Hudson Institute.

Он выразил надежду, что после ввода миротворцев на территорию Донбасса минские договоренности воплотятся в жизнь, в течение полугода будут проведены местные выборы, а затем ЛНР и ДНР будут расформированы, а их территории снова окажутся под контролем Киева, передает РИА Новости.

При этом Волкер признал, что у населения Донбасса низкий уровень доверия украинским властям.

Сайт kp.ru сообщал, что 20 февраля президент незалежной Петр Порошенко подписал скандальный закон о реинтеграции Донбасса, где территории ДНР и ЛНР названы окупированными, а Россия - агрессором. В МИД РФ отметили, Киев планирует силовое решение конфликта.

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Новая серия «Простоквашино» выйдет первого апреля
СМИ: Ракетный комплекс «Авангард» запущен в серийное производство
Трамп, Макрон и Меркель обсудили послание Путина
ЕК подтвердила добросовестность поставок газа из России
КНДР готова вести переговоры с США только на равных и без предварительных условий
Том Круз получил «Золотую малину» за роль в фильме «Мумия»
В Сирии боевики готовят провокацию против гумконвоя ООН
В США студент застрелил родителей из пистолета своего отца
Трамп: США больше не будут проводить «глупую» торговую политику
В Турции состоялось первое досрочное голосование на выборах президента РФ
Россия и Украина готовы контактировать с Еврокомиссией по вопросам газа
Трамп пригрозил ЕС налогом на европейские автомобили
Порошенко утвердил положение о Силах специальных операций ВСУ
Фигуристка Медведева раскрыла «секрет странного белого шарфа» на олимпийской форме
Мощный взрыв прогремел в жилом доме в бельгийском Льеже
В Театре Моссовета опровергли уход Александра Домогарова
Умер оперный певец Виргилиюс Норейка
Секретная служба США сообщила о стрельбе на территории Белого дома
В Подмосковье поезд сбил подростка, шедшего вдоль путей в наушниках
Официальный журнал армии США признал победу России в Сирии
Эксперт: Россия завершила испытания новой ядерной энергоустановки
МВД Украины: семеро полицейских пострадали при разборе палаточного городка в Киеве
В палаточном городке у Верховной рады нашли «трон Саакашвили»
СМИ: утечку по ракетному комплексу «Сармат» делали специально для США
МЧС предупредило москвичей о сильном снеге, метели и ветре в воскресенье
Эксперт: защиты от российского комплекса «Кинжал» нет
МИД РФ возмущен новой «циничной расправой» над памятником в Польше
«Эмоджи фильм» признали худшей картиной 2017 года