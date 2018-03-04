Конгрессмен обвинил Трампа в желании править пожизненно

СЕГОДНЯ 08:14 2018-03-04T08:15:09+03:00

Член Палаты представителей Ро Ханна уверен, что неограниченный срок пребывания на посту главы государства — не повод для шуток

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Член Палаты представителей Ро Ханна раскритиковал слова президента США Дональда Трампа, который в приватной беседе якобы позитивно оценил инициативу китайских властей снять ограничение на срок пребывания главы государства на посту.

«Шутка это или нет, но говорить о пожизненном правлении наподобие (председателя КНР) Си Цзиньпина — самая антиамериканская вещь, которую мог допустить президент США. Джордж Вашингтон в гробу бы перевернулся», - написал Ро Ханна в Твиттер.

По данным телеканала CNN, во время закрытой встречи со спонсорами Республиканской партии в своем поместье «Мар-а-Лаго» во Флориде, президент США якобы одобрительно высказался о возможности фактически пожизненного правления председателя КНР.

«Теперь он (китайский лидер Си Цзиньпин) председатель до конца жизни. Председатель на всю жизнь. Нет, он потрясающий… И смотрите, он смог сделать это. Я считаю, это здорово. Может быть, мы должны попробовать это когда-нибудь», - заявил Трамп.

При этом неизвестно, говорил ли глава американского государства всерьез. Телеканал уточняет, что на встрече в поместье много шутили и смеялись. В то же время утверждается, что Трамп критически оценил политическую систему США.

«Я говорю вам, ребята, система коррумпирована. Я уже давно это говорю», - сказал президент.

Как сообщал ранее сайт kp.ru, руководство КПК опубликовало проект поправок к конституции Китая, которые исключают положение о том, что председатель и вице-председатель КНР не могут занимать свои должности более двух сроков подряд. Если инициативу утвердят на грядушей сессии Всекитайского собрания народных представителей, Си Цзиньпин получит возможность переизбираться в 2023 году.