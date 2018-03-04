СМИ: Число жертв шторма на восточном побережье США увеличилось до восьми
Число погибших из-за шторма «Райли» на восточном побережье США увеличилось до восьми. Об этом сообщают местные СМИ.
В штате Массачусетс сильный ветер повалил дерево на автомобиль, в котором находился мужчина. От полученных ранений он скончался скончался на месте, сообщает Associated Press.
Ранее в результате повала деревьев погибли семь человек в штатах Нью-Йорк, Вирджиния, Мэриленд и Пенсильвания.
Фото: twitter.com/DXFD_PIO
По данным телеканала ABC, из-за непогоды без электроэнергии остались более 2 млн жителей 13 штатов. Местные коммунальные службы уже вторые сутки работают в экстренном режиме, пытаясь восстановить подачу энергии как можно скорее.
Кроме того, удар стихии нарушил железнодорожное и авиасообщение. В пятницу из-за шторма отменили около 3 тысяч рейсов, в субботу — еще 600. Поезда между Нью-Йорком и Вашингтоном, а также Бостоном и Нью-Йорком следуют с большими интервалами.
Во многих регионах сохраняется угроза подтопления из-за рекордного количества осадков. Высота снежного покрова в штате Нью-Йорк за несколько суток превысила три фута (90 см), в отдельных районах Новой Англии выпало четыре фута дождя (120 см). Улицы городов заполнены бурными потоками воды.
Фото: twitter.com/DXFD_PIO
Как сообщал ранее сайт «КП», жертвами шторма стали пять человек, в том числе дети шести и одиннадцати лет.
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