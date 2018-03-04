2018-03-04T10:42:44+03:00
В мире

Президент Южной Кореи отправит в КНДР двух спецпосланников для укрепления диалога между странами

В Пхеньян отправятся глава национальной службы разведки Со Хун и начальник Управления нацбезопасности Чон Ый Ён
Денис СУХОВ
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Президент Республики Корея Мун Чжэ ИнПрезидент Республики Корея Мун Чжэ ИнФото: REUTERS
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Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин направит в КНДР двух спецпосланников с визитом, который должен поспособствовать сближению позиций двух стран и налаживанию диалога между Пхеньяном и Вашингтоном.

По данным агентства Ренхап, двухдневный визит начнется 5 марта. В Пхеньян отправятся директор национальной службы разведки Со Хун и начальник Управления национальной безопасности при президенте Республики Корея Чон Ый Ён.

Также в состав делегации войдут заместитель министра объединения Чун Хэ Сун, чиновник из администрации президента Юн Кун Ян и высокопоставленный руководитель национальной службы разведки Ким Сан Гюн.

Ожидается, что в ходе переговоров южнокорейские посланники передадут председателю КНДР Ким Чен Ыну письмо от Мун Чжэ Ина, а также обсудят возможную поезду своего лидера в Пхеньян.

После поездки в КНДР посланники отправятся в США, чтобы во время короткого визита обсудить с американской стороной итоги переговоров с северокорейской стороной.

Как сообщал сайт «КП», в начале февраля сестра председателя КНДР Ким Ё Чжон передала президенту Южной Кореи приглашение «как можно скорее» посетить Пхеньян. В свою очередь Мун Чжэ Ин ответил согласием, но подчеркнул, что для встречи двух лидеров необходимо создать определенные условия, в числе которых - возобновление диалога между КНДР и США.

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