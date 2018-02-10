Ким Чен Ын пригласил президента Южной Кореи посетить Пхеньян

10 Февр. 2018 2018-02-10T10:42:43+03:00

Ранее в Сеул прибыла северокорейская делегация, в состав которой вошла сестра лидера КНДР Ким Ё Чжон

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Председатель КНДР Ким Чен Ын пригласил президента Южной Кореи Мун Чже Ина в «кратчайшие сроки» посетить с визитом Пхеньян. Об этом сообщили в пресс-службе Голубого дворца.

Устное приглашение передала Ким Ё Чжон — сестра Ким Чен Ына, которая ранее прибыла в составе северокорейской делегации на открытие Олимпийских Игр в Пхенчхане. Отмечается, что она находится в статусе специального посланника лидера КНДР.

После церемонии открытия Ким Ё Чжон и другие высокопоставленные члены делегации посетили президентский дворец в Сеуле, где их принял глава Южной Кореи. Переговоры длились почти три часа, после чего в честь гостей состоялся торжественный обед.

В своем послании лидер КНДР выразил желание как можно скорее встретиться с Мун Чже Ином и предложил приурочить визит к проведению третьего межкорейского саммита.

По данным агентства Kyodo, президент Южной Кореи пообещал посетить Пхеньян «после необходимых переговоров».

Как сообщал ранее сайт «КП», некоторое потепление в отношениях между Пхеньяном и Сеулом началось после новогоднего обращения лидера КНДР Ким Чен Ына, в котором он выразил готовность отправить северокорейских спортсменов на Олимпиаду в Пхенчхане.

Всего на Игры прибыло 22 атлета из КНДР, несколько сотен болельщиков и оркестр «Самджиён».