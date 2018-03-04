В Совете Федерации отреагировали на призыв Курта Волкера «расформировать» ЛНР и ДНР

СЕГОДНЯ 11:09 2018-03-04T11:10:03+03:00

По мнению главы комитета по международным делам СФ Константина Косачева, заявления спецпредставителя США подтверждают предвзятый подход американской стороны к конфликту в Донбассе

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Заявление спецпредставителя Госдепартамента США Курта Волкера о том, что Луганская и Донецкая народные республики должны быть «расформированы», демонстрируют пристрастный подход американской стороны к конфликту в Донбассе. Такое мнение выразил глава комитета по международным делам Совета Федерации Константин Косачев.

«Это заявление исчерпывающим образом подтверждает, что лично господин Волкер и вместе с ним американская сторона в целом не являются в контексте кризиса на юго-востоке Украины объективным и беспристрастным посредником, в задачу которого входит реальное урегулирование конфликта», - отметил Косачев в интервью телеканалу RT.

По словам сенатора, подходы Волкера «на 100%» совпадают с позицией Киева. Для украинских властей народные республики и их населения стали лишь «раздражающим фактором», от которого необходимо избавиться политическим или военным путем.

«Слова Волкера, разумеется, не вписываются ни в какие рамки имеющихся договорённостей минского формата и, на мой взгляд, достаточно серьёзным образом ставят под вопрос его готовность и способность вносить реальный вклад в урегулирование столь сложного, чувствительного конфликта», - заключил Косачев.

Как сообщал сайт «КП», Волкер ранее заявил, что ЛНР и ДНР должны быть расформированы, так как их существование не предусмотрено украинской конституцией. При этом он высказался в поддержку выполнения Минских соглашений путем ввода миротворцев в Донбасс, очевидно забыв, что народные республики также являются стороной этих договоренностей.