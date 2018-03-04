Шторм свалил в США дерево, посаженное Джорджем Вашингтоном
В США в парке Маунт-Вернон упало 227-летнее дерево, которое посадил еще первый американский президент Джордж Вашингтон.
Как сообщается на официальной странице парка с соцсетях, дерево являлось своеобразной святыней для жителей страны, и было посажено Вашингтоном еще в 1791 году. «В Маунт-Верноне сильным ветром свалило 227-летнюю канадскую тсугу и красный кедр, которые стояли над могилой Вашингтона много лет», — приводится в Facebook.
Природная стихия не пожалела священный для американцев артефактФото: Facebook
Накануне на восточном побережье США буйствовал сильный шторм. Подобной стихии не припомнят старожилы этих мест. Сила ветра достигала десятков метров в секунду. В штатах Нью-Джерси и Мэриленд порядка 320 тысяч человек остались без света в своих домах, были повреждены линии электропередач. Жертвами разбушевавшейся стихии стали восемь человек.
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СМИ: Число жертв шторма на восточном побережье США увеличилось до восьми
Число погибших из-за шторма «Райли» на восточном побережье США увеличилось до восьми. Об этом сообщают местные СМИ.
В штате Массачусетс сильный ветер повалил дерево на автомобиль, в котором находился мужчина. От полученных ранений он скончался скончался на месте, сообщает Associated Press (подробности)