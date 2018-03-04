Ламберт пожелал Звягинцеву победы на Оскаре"

СЕГОДНЯ 14:27 2018-03-04T14:27:39+03:00

4 февраля в Лос-Анжелесе пройдет ежегодное вручение премии американский киноакадемиков «Оскар». Кинолента «Не любовь» российского режиссера Андрея Звягинцева номинирована как лучший фильм на иностранном языке Фото: REUTERS

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Звезда Голливуда, исполнитель главной роли в фильме «Горец» французский актер Кристофер Ламберт поздравил российского кинорежиссера Андрея Звягинцева с получением премии «Сезар» за фильм «Не любовь». По мнению актера, кинолента – фееричная режиссерская работа российского мастера и отмечена по заслугам.

Кроме того, Ламберт пожелал победы Андрею Звягинцеву на «Оскаре».

"Я поздравляю Андрея с высшей кинематографической наградой Франции. И желаю ему взять «Оскара» во что бы то ни стало. У нас французов в таких случаях удачи не желают, а говорят merde, по аналогии как русские отвечают "к черту", когда им желают "ни пуха, ни пера", - приводит слова голливудской звезды РИА Новости.

Накануне Кристофер Ламберт посетил проходящий в эти дни фестиваль «Дух огня» в Ханты-Мансийске, где стал почетным гостем.

4 февраля в Лос-Анжелесе пройдет ежегодное вручение премии американский киноакадемиков «Оскар». Кинолента «Не любовь» российского режиссера Андрея Звягинцева номинирована как лучший фильм на иностранном языке. Стоит отметить, что данная работа уже неоднократно отмечена по достоинству: картина получила Приз жюри на Каннском фестивале, французскую премию "Сезар" и другие российские и международные призы.

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Стас ТЫРКИН

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