«Нелюбовь» Звягинцева номинирована на «Оскара»

23 Янв. 2018 2018-01-24T02:30:35+03:00

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В девятке фильмов, вошедших в главную номинацию «лучший фильм» «Оскара-2018» : «Зови меня своим именем» Луки Гуаданьино, «Дюнкерк» Кристофера Нолана, «Секретное досье» Стивена Спилберга, «Форма воды» Гильермо дель Торо, «Три биллборда на границе Эббинга, Миссури» Мартина Макдоны, «Темные времена» Джо Райта, «Призрачная нить» Пола Томаса Андерсона, «Прочь» Джордана Пила и «Леди Берд» Греты Гервиг.

За лучший актерский «Оскар» номинированы: талантливейший юный франко-американец Тимоте Шаламе («Зови меня своим именем»), Дэниэл Дэй-Луис («Призрачная нить») , Гэри Олдман («Темные времена») и чернокожие Дензел Вашингтон («Роман Дж. Израиль, эсквайр) и Дэниэл Калууя («Прочь»).

Претенденты на Оскара лучшему актеру: Дэниэл Калууя («Прочь»), Дензел Вашингтон («Роман Дж. Израиль, эсквайр»),Дэниэл Дэй-Луис («Призрачная нить»), Тимоте Шаламе («Зови меня своим именем») и Гэри Олдман («Темные времена»).Фото: REUTERS

В пятерку лучших актрис вошли Салли Хокинс («Форма воды»), Фрэнсис Макдорманд («Три биллборда на границе Эббинга, Миссури»), Марго Робби («Тоня против всех»), Сирша Ронан («Леди Берд») и неизбежная Мэрил Стрип («Секретное досье»).

Соискательницы Оскара в номинации "Лучшая актриса": Салли Хокинс («Форма воды»), Мэрил Стрип («Секретное досье»), Марго Робби («Тоня против всех»), Сирша Ронан («Леди Берд») и Фрэнсис Макдорманд («Три биллборда на границе Эббинга, Миссури»).Фото: REUTERS

В числе лучших режиссеров - Кристофер Нолан («Дюнкерк»), едва ли сравнимый с ним по профессиональным качествам, зато чернокожий Джордан Пил («Прочь»), Грета Гервиг («Леди Берд»), Пол Томас Андерсон («Призрачная нить») и, само собой, Гильермо дель Торо («Форма воды»).

Рекордсменом по номинациям предсказуемо стало фэнтези Гильермо дель Торо «Форма воды» - фильм собрал 13 номинаций (операторская работа, монтаж, монтаж звука, сведение звука, работа художника, оригинальная музыка, костюмы, лучшие мужская и женская второплановая роль и т. д.)

Картина Гильермо дель Торо «Форма воды» поборется за статуэтки в 13 номинациях.

Черная комедия Мартина МакДоны «Три биллборда на границе Эббинга, Миссури» получила среди десятка номинаций сразу две за лучшую мужскую второплановую роль (Вуди Харрелсон и Сэм Рокуэлл), номинацию за лучшую женскую роль (в которой явно выиграет актриса Фрэнсис Макдорманд), но не получила номинации за режиссуру, как будто актеры хорошо сыграли сами по себе.

Вуди Харрелсон и Сэм Рокуэлл в картине "Три билборда на границе Эббинга, Миссури".

В номинацию «лучший фильм на иностранном языке» не могла не пройти универсальная семейная драма Андрея Звягинцева «Нелюбовь». Рядом с ней в пятерке лучших - венгерская трагедия абсурда «О теле и душе», ливанский политический анекдот «Оскорбление», чилийская драма о трансгендере «Фантастическая женщина» и победитель Каннского фестиваля «Квадрат». Маленькая сенсация: победитель «Золотого глобуса» в этой номинации, немецкая драма о терроризме «На пределе», не попала в финальный шорт-лист.

Нелюбовь (2017). Трейлер фильма.Новый фильм Андрея Звягинцева ("Елена", "Левиафан") - участник конкурса Каннского фестиваля 2017. В кино с 1 июня

Юбилейная церемония состоится 4 марта.

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