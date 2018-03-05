«Нафтогаза» закупал газ в Европе по ценам в четыре раза выше российских

СЕГОДНЯ 00:06 2018-03-05T00:06:36+03:00

"Нафтогаз" готов и дальше переплачивать за газ из Европы. Фото: пресс-служба "Нафтогаз Украины"

В руководстве компании отметили, что смогли снять Украину с "газовой иглы России"

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Компания «Нафтогаз Украина» покупала газ в европе по ценам в четыре раза превышающим тарифы российского «Газпрома». Об этом сообщил коммерческий директор украинской топливной компании Юрий Витренко.

«Нам нужно было продержаться одни сутки. За это время «Нафтогаз» заменил газ, который должен поставляться от «Газпрома» на газ из Европы», - написал Витренко в своем Facebook.

По его мнению, Украине удалось «слезть с газовой иглы России», и теперь «Газпром» попал в ловушку, которую готовил нам».

«Очень важно, чтобы европейцы покинули «Северный поток-2» из России в Германию, который может полностью забрать у Украины доход от тарнзита, а это около 2-3 млрд дол в год», - подчеркнул Витренко.

Он также отметил, что принмая решение закупать газ у Европы втридорога, власти страны думали о благе украинцев, а не о финансовых потерях.