Из-за конфликта «Нафтогаза» с «Газпромом» Украине придется экономить газ

СЕГОДНЯ 02:58 2018-03-02T03:27:52+03:00

Изменить размер текста: A A

В связи с тем, что «Газпром» вернул «Нафтогазу» предоплату за мартовские поставки голубого топлива из России, Украине теперь будет не хватать до 10 миллионов кубометров газа, поэтому в стране придется ввести экономный режим потребления газа.

Об этом заявил глава украинской компании Андрей Коболев в четверг на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБУ), уточнив, что режим экономии газа вводится с субботы, 3 марта.

«План предусматривает введение специального режима потребления газа на промышленных предприятиях, снижения потребления тепловой генерации на 5–10%», - приводит его слова ТАСС.

При этом глава «Нафтогаза» отметил, что у Киева есть «юридические основания» брать голубое топливо о из транзитной газовой трубы, но Незалежная не станет этого делать.

Ранее о том, что «Газпром» вернул соседям предоплату за март и отказался поставлять газ Украине из-за отсутствия дополнительного соглашения, рассказал зампредседателя правления российского холдинга Алексей Медведев.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Киев заявил об «исторической» победе «Нафтогаза» над «Газпромом»

Но в реальности Украина должна будет заплатить России больше 2 миллиардов долларов и еще два года покупать газ у Москвы (подробности).