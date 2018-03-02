2018-03-02T03:27:52+03:00
Политика

Из-за конфликта «Нафтогаза» с «Газпромом» Украине придется экономить газ

Экономный режим потребления голубого топлива в Незалежной вводится с 3 марта
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Украине придется ввести экономный режим потребления газаУкраине придется ввести экономный режим потребления газаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В связи с тем, что «Газпром» вернул «Нафтогазу» предоплату за мартовские поставки голубого топлива из России, Украине теперь будет не хватать до 10 миллионов кубометров газа, поэтому в стране придется ввести экономный режим потребления газа.

Об этом заявил глава украинской компании Андрей Коболев в четверг на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБУ), уточнив, что режим экономии газа вводится с субботы, 3 марта.

«План предусматривает введение специального режима потребления газа на промышленных предприятиях, снижения потребления тепловой генерации на 5–10%», - приводит его слова ТАСС.

При этом глава «Нафтогаза» отметил, что у Киева есть «юридические основания» брать голубое топливо о из транзитной газовой трубы, но Незалежная не станет этого делать.

Ранее о том, что «Газпром» вернул соседям предоплату за март и отказался поставлять газ Украине из-за отсутствия дополнительного соглашения, рассказал зампредседателя правления российского холдинга Алексей Медведев.

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Но в реальности Украина должна будет заплатить России больше 2 миллиардов долларов и еще два года покупать газ у Москвы (подробности).

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