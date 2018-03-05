Сэм Рокуэлл получил «Оскар» за роль второго плана

СЕГОДНЯ 05:02 2018-03-05T05:08:57+03:00

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В Лос-Анджелесе проходит церемония вручения наград Американской академии киноискусств. Первый «Оскар» был вручен за лучшую мужскую роль второго плана.

Обладателем статуэтки стал американский актер Сэм Рокуэлл за работу в фильме «Три билборда на границе Эббинга, Миссури». Ему удалось обойти своего партнера по съемочной площадке Вуди Харрельсона, а также Уиллема Дефо, номинированного за «Проект Флорида», Ричарда Дженкинса («Форма воды»), Кристофера Пламмера («Все деньги мира»), передает ТАСС.

Рокуэлл уже успел получить за роль в «Трех билбордах на границе Эббинга, Миссури» премии Гильдии актеров США, Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA) и «Золотой глобус». Сыгравшая главную героиню этой кинокартины Фрэнсис Макдорманд также выдвинута на «Оскар».

Сэм Рокуэлл известен по фильмам «Ангелы Чарли», «Автостопом по галактике», «Признание опасного человека», «Зеленая миля», «Железный человек-2», «Детка».

Как писал сайт «Комсомольской правды», в этом году на премию Американской киноакадемии номинирован российский фльм режиссера Андрея Звягинцева «Нелюбовь» в категории «Лучший иноязычный фильм».