2018-03-05T13:48:20+03:00
Политика

МИД РФ зафиксировал попытки вмешательства США в российские выборы

По словам замминистра иностранных дел Сергея Рябкова, особой активностью такие попытки отмечались в период выборов президента и в Госдуму
Екатерина БОЛГОВА
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Замглавы МИД РФ Сергей РябковЗамглавы МИД РФ Сергей РябковФото: Алексей БУЛАТОВ
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Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что ведомство зафиксировало попытки вмешательства США в российские выборы.

"Особой активностью попытки вмешательства в наши внутренние дела в последние годы отмечались в период подготовки и проведения выборов президента РФ, а также в Госдуму", - сказал Рябков на заседании временной комиссии Совета Федерации по противодействию вмешательства в дела РФ.

Он отметил, что во время выборов президента России 2018 года фиксируются подобные попытки.

"Это МИД фиксирует, этим плотно и эффективно занимаются наши другие соответствующие структуры", - подчеркнул замминистра.

Он подчеркнул, что за последние два десятка лет вызвало хаос и войны стремление США "к реализации собственных геополитических задач повсеместно в мире, в том числе, применительно к России под маркой демократизации", передает "Интерфакс".

Напомним, ранее в США обвинили Россию во вмешательстве в президентские выборы. В Москве называют такие обвинения голословными и бездоказательными.

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