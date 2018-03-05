Герман Клименко счел Россию готовой отключиться от мирового интернета

СЕГОДНЯ 13:57 2018-03-05T17:32:27+03:00

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Россия готова перейти на собственный интернет, хотя отключение от мировой Сети пройдет болезненно. Все госучреждения уже находятся «за большим таким "китайским файрволом"». Об этом сообщил советник президента РФ по вопросам развития интернета Герман Клименко.

«Технически мы готовы к любым действиям сейчас, сбои всегда бывают при переходе с одной технологии на другую. Если завтра наши коллеги отключат нас от рубильника, я не знаю, будет ли это безболезненно, обещается, что безболезненно. Я уверен, что безболезненно не будет. Но само по себе аппаратно-программно нет никаких противопоказаний, чтобы мы жили хорошо и нормально, даже если нам объявят такую войну, как крымская изоляция», - передает «Интерфакс» слова Клименко.

Он отметил, что возможны потери каких-то данных у отдельных юридических и физических лиц. Испытают проблемы те, кто использовал иностранные домены для хранения данных, кто «домены свои хостил за рубежом». При этом любую систему надо оценивать не по сбоям и ошибкам, а по реакциям на них, уверен Клименко.

Как сообщал сайт kp.ru, создание собственного интернета парламент рассматривал еще в 2014 году. В 2015 году президент Путин подписал указ о создании государственного интернета, согласно которому к концу 2017 года органы власти должны были перейти на российский сегмент сети.