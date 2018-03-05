Путин призвал ФСБ к продолжению результативной борьбы с коррупцией

СЕГОДНЯ 14:57 2018-03-05T14:57:38+03:00

Это связано с тем, что в будущем России предстоит реализовать масштабные проекты, которые должны быть защищены от воровства

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Президент России Владимир Путин обратился к сотрудникам Федеральной службы безопасности с призывом и дальше эффективно бороться с коррупцией. Такое заявление глава государства сделал на заседании коллегии ФСБ.

"Рассчитываю, что вы продолжите активную, результативную работу по такому значимому для страны и общества направлению как борьба с коррупцией", - сказал Путин.

Он подчеркнул, что в ближайшем будущем России предстоит реализовать крупные, во многом беспрецедентные проекты в области модернизации инфраструктуры населенных пунктов, социального развития и госпрограммы вооружений, которые должны быть надежно защищены от "воровства, мздоимства и от попыток давления на предпринимателей". Тоже самое касается и интересов граждан, их прав и свобод, лежащих в основе развития государства и общества, передает ТАСС.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что в рамках борьбы с коррупцией было проведено множество обысков и задержаний в Дагестане. Так, спецкомиссия завела около 70 уголовных дел, фигурантами которых стали высокопоставленные чиновники.