Владимир Путин рассказал о росте активности зарубежных разведок

СЕГОДНЯ 16:28 2018-03-05T16:28:31+03:00

По словам Путина, за 2017 год ФСБ пресекла деятельность 72 кадровых сотрудников и 397 агентов иностранных спецслужб Фото: REUTERS

Изменить размер текста: A A

Иностранная разведка весьма плотно работает по России, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании коллегии ФСБ. По словам главы страны, зарубежные спецслужбы в последнее время стали вести деятельность гораздо активнее.

«Все последние годы, вы это хорошо знаете, фиксируется рост активности зарубежных разведок. Они весьма плотно работают по России, используют самые современные методы и агентурной, и технической разведки», - передает РИА Новости слова президента.

Всего за 2017 год ФСБ пресекла деятельность 72 кадровых сотрудников и 397 агентов иностранных спецслужб, говорит Путин. Президент попросил сотрудников ФСБ не снижать бдительность и продолжать «пресекать попытки получить доступ зарубежных разведок к сведениям политического, экономического и оборонного характера».

Как сообщал сайт kp.ru, с 2012 года ФСБ удалось выявить 140 сотрудников и агентов иностранных спецслужб. ФСБ поддерживает контакты с 205 спецслужбами и правоохранительными органами из 104 стран, в том числе с 56 пограничными структурами 48 государств.