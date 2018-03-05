Росстат: реальные доходы россиян в январе снизились на 7%

СЕГОДНЯ 18:05 2018-03-05T18:05:11+03:00

В январе реальные доходы россиян снизились на 49,7% по сравнению с показателем декабря 2017 года Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

Без учета единовременной денежной выплаты пенсионерам показатель не изменился

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Росстат опубликовал отчет о социально-экномическом положении России за январь 2018 года. Согласно документу, реальные доходы граждан за год упали на 7% из-за единовременной выплаты пенсионерам в 5 000 рублей в начале 2017 года.

«С учетом указанной выплаты (единовременной денежной выплаты пенсионерам - КП) реальные располагаемые денежные доходы в январе 2018 года относительно января 2017 года составили 93%», - сообщает Росстат.

Ранее Федеральная служба госстатистики публиковала цифры без учета единовременной выплаты. В таком случае реальные доходы россиян не изменились, а пенсия даже прибавила 4,9%. С учетом же прошлогодней выплаты размер пенсии убыл на 25,2%.

Ранее Росстат публиковал данные, согласно которым в январе реальные доходы россиян снизились на 49,7% по сравнению с показателем декабря 2017 года, сообщает сайт kp.ru.