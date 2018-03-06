Сенат США назвал условия снятия санкций с России

СЕГОДНЯ 02:03 2018-03-06T02:03:30+03:00

Изменить размер текста: A A

Россия должна прекратить активность, идущую вразрез с интересами США, в ряде областей, если хочет, чтобы с нее в ближайшее время были сняты санкции. Такое заявление сделал сенатор от штата Аляска Даниэл Салливан.

"Что касается российских санкций, это полностью зависит от российского правительства. Если оно прекратит активность в некоторых областях, будь то попытка подорвать демократию в Соединенных Штатах или вмешательство в дела в других странах, как Украина, санкции, скорее всего, будут сняты. Если нет, они продолжат действовать", — сказал он на полях ежегодной энергетической конференции CERAWeek в Хьюстоне.

При этом конгрессмен не смог ответить, помогут ли санкции против РФ развитию американской энергетики, однако высказал мнение, что США должны "поставлять больше энергоносителей, потому что это помогает ослабить деятельность России, которая вступает в противоречие интересам США", передает РИА Новости

Как сообщал сайт kp.ru, три дня назад администрация Белого дома ещё на год продлила пакет антироссийских санкций, принятых ещё экс-президентом США Бараком Обамой после воссоединения России с Крымом в марте 2014 года.