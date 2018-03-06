2018-03-06T05:25:07+03:00
В мире

Ким Чен Ын объявил о намерении начать «новую историю объединения» Кореи

Глава КНДР согласился работать над снижением военной напряженности на Корейском полуострове
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Лидер Северной Кореи Ким Чен ЫнЛидер Северной Кореи Ким Чен ЫнФото: REUTERS
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В Пхеньяне состоялась встреча лидера Северной Кореи Ким Чен Ына с правительственной делегацией из Южной Кореи. Стороны обсудили возможность проведения саммита глав КНДР и Республики Корея.

Ким Чен Ын и южнокорейские гости обсудили проблемы "снижения острой военной напряженности на Корейском полуострове, активизацию диалога и разносторонних контактов, сотрудничества и обменов",.

«Высший руководитель повторно осветил, что энергично продвигать вперед межкорейские отношения объединенными силами нашей нации и открывать новую историю объединения родины – это наша последовательная принципиальная позиция и его твердая воля», - говорится в сообщении ЦТАК .

Издание отмечает, что встреча северокорейского лидера со специальными посланниками президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина прошла "в искренней атмосфере". Ким Чен Ын после беседы "отдал важные распоряжения в соответствующих областях для немедленной реализации", шагов по проведению саммита.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что Мун Чжэ Ин направит в Пхеньян двух спецпосланников для сближения позиций двух стран и налаживанию диалога КНДР и США. Официальный Сеул на переговорах представляли начальник Управления национальной безопасности при президенте Республики Корея Чон Ый Ён, директор Национальной разведывательной службы Со Хун, замминистра объединения Чхон Хэ Сон и другие чиновники.

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