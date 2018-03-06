2018-03-06T15:27:23+03:00
В мире

В Турции суд приговорил 65 офицеров ВМС к пожизненному сроку по делу о госперевороте в 2016 году

Большая часть осужденных военных будет отбывать наказание в тюрьмах строгого режима
Денис СУХОВ
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В Турции суд приговорил 65 офицеров ВМС к пожизненному сроку по делу о госперевороте в 2016 годуВ Турции суд приговорил 65 офицеров ВМС к пожизненному сроку по делу о госперевороте в 2016 годуФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Турецкий суд приговорил 65 бывших офицеров военно-морских сил страны к пожизненному приговору за попытку государственного переворота в 2016 году. Об этом сообщили местные СМИ.

По данным издания Milliyet, 18 осужденных военных будут отбывать наказания в тюрьмах с обычными условиями содержания, остальные 47 — с более строгими.

Напомним, в июле 2016 года группа высокопоставленных офицеров турецкой армии предприняла попытку военного переворота и ареста президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана. В результате столкновений в Стамбуле и Анкаре погибли более 249 человек, не считая путчистов. Не менее 2 тысяч пострадали.

В организации переворота Анкара подозревает турецкого исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена и его организацию FETO. Сам Гюлен с 1999 года проживает в США и отвергает обвинения в причастности к мятежу.

После попытки переворота по Турции прокатилась масштабная волна арестов военных, чиновников и журналистов. Всего было задержано более 50 тысяч человек, около 140 тысяч госслужащих лишись работы.

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