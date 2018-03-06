Сеул и Пхеньян проведут третий межкорейский саммит

СЕГОДНЯ 15:37 2018-03-06T15:37:27+03:00

В рамках апрельских переговоров планируется встреча лидеров КНДР и Южной Кореи

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Лидеры КНДР и Южной Кореи Ким Чен Ын и Му Чжэ Ин договорились встретиться в конце апреля этого года. Переговоры глав государств состоятся в рамках третьего межкорейского саммита, который пройдет в зоне совместной безопасности в пункте Пханмунджом на границе двух стран.

Такое заявление сделал начальник Управления национальной безопасности при президенте Республики Кореи Чон Ый Ён. Именно он возглавлял делегацию, члены которой 5 марта посетили КНДР с двухдневным визитом.

"Стороны также договорились впервые провести телефонную беседу перед саммитом", - цитирует ТАСС Чон Ый Ёна.

Уточняется, что в ходе переговоров лидеры государств должны будут провести консультации, направленные на снижение военной напряженности.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что Ким Чен Ын устроил для десяти спецпосланников Южной Кореи торжественный ужин, в котором лично принял участие.