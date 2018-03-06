КДНР готова заморозить ракетно-ядерную программу ради диалога с США

СЕГОДНЯ 15:52 2018-03-06T15:52:10+03:00

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Власти КНДР выразили готовность приостановить развитие ракетно-ядерной программы на время переговоров с США по проблеме денуклеаризации Корейского полуострова, а также нормализации отношений двух стран. Такое заявление сделал начальник Управления национальной безопасности при президенте Южной Кореи Чон Ый Ён.

По его словам, на время ведения диалога с американцами Пхеньян готов полностью отказаться от проведения новых ракетных пусков и ядерных испытаний.

"Северная сторона ясно обозначила свою приверженность денуклеаризации Корейского полуострова и заявила, что у нее не будет оснований для обладания ядерным оружием, если будет гарантирована безопасность режима и будут устранены военные угрозы для КНДР", - цитирует агентство Yonhap Чон Ый Ёна.

Начальник Управления нацбезопасности подчеркнул, что в Пхеньяне также пообещали не использовать ядерные и обычные вооружения против своих южных соседей.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что в ходе визита делегации Южной Кореи в КНДР стороны договорились о проведении третьего совместного саммита и организации встречи лидеров государств.