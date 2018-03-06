В британском МИД пояснили слова Джонсона о бойкоте ЧМ-2018 в России

6 Март 19:28 2018-03-06T19:30:30+03:00

Ранее глава ведомства заявил, что сборная Англии может отказаться от участия в чемпионате из-за инцидента с экс-сотрудником ГРУ Сергеем Скрипалем

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В Министерстве иностранных дел Великобритании заявили, что слова главы ведомства Бориса Джонсона об инциденте с экс-сотрудником ГРУ Сергеем Скрипалём не стоит расценивать, как отказ сборной Англии по футболу участвовать в чемпионате мира 2018 года, который пройдет в России.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что британский дипломат заговорил о необходимости пересмотреть санкционный режим в отношении РФ, а также отношения с этой страной. По его словам, "нормальное участие" сборной Англии на ЧМ по футболу будет сложно представить, если Лондон получит доказательства "причастности" российских спецслужб к отравлению шпиона Скрипаля и его дочери.

Между тем, как сообщает The Independent со ссылкой на помощника Джонсона, глава МИД в своей речи якобы имел в виду вовсе не спортсменов, а чиновников.

В нашем дипломатическом министерстве также уже успели прокомментировать данную ситуацию. Так, официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала слова Джонсона о бойкоте "дикостью ".