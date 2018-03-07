2018-03-07T17:42:45+03:00
Общество

Путин ввел новые правила выплаты выигрышей в лотереях

Закон об изменении данной процедуры предусматривает, прежде всего, подтверждение возраста участника
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments3
Получить выиграш на сумму менее 15 тысяч рублей можно и без подтверждения возрастаПолучить выиграш на сумму менее 15 тысяч рублей можно и без подтверждения возрастаФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Президент России Владимир Путин подписал закон об изменении процедуры приобретения лотерейных билетов и выплаты выигрышей по ним. Об этом сообщается на официальном портале правовой информации.

Так, согласно документу, лотерейные билеты в бумажном или электронном виде могут распространяться лишь среди лиц, достигших 18 лет. Тоже самое касается выплаты выигрышей свыше 15 тысяч рублей. Меньшая же сумма предусматривает обязательную идентификацию участника лишь при наличии сомнений в его возрасте.

При этом, для получения небольшого выигрыша по электронному лотерейному билету, достаточно лишь кликнуть на кнопку, подтверждающую достижение 18 лет. Вручение участнику суммы более 15 тысяч рублей через сайт возможно после упрощенной идентификации.

Ранее сайт kp.ru пытался выяснить насколько велики шансы на победу в лотереях, и есть ли какой-то смысл участвовать в таких азартных играх.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
В Киргизии инспектор ДПС оштрафовал своего же напарника за нарушение ПДД
Антонов обвинил Конгресс США в одержимости русофобией
Ушел из жизни последний диктатор Аргентины
Источник рассказал о содержании телефонного разговора Эрдогана и Роухани
Путин подписал закон об охране губернаторов бойцами Росгвардии
Умер экс-глава корпорации Nestle Гельмут Маухер
Дефицит торгового баланса США достиг максимума за последние 9 лет
Российский космонавт поздравил женщин Земли с Международным женским днем с МКС
Россия вводит ограничения на поставки продукции трех белорусских предприятий
Ввоз овощей и фруктов из Абхазии в РФ временно запрещен из-за клопа
Соловьев рассказал, когда фильм о Путине покажут на телевидении
Путин подписал закон об обязательном психологическом отборе для призывников
Встреча Путина с медведем попала на видео
Росгвардия отвергла информацию о риске срыва поставок наркотических обезболивающих
За неделю международные резервы России выросли на 1,4 млрд долларов
Землетрясение в Папуа-Новой Гвинее унесло жизни 18 человек
Украинская певица Билык раскритиковала политику России, как того требовали радикалы