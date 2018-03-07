Путин ввел новые правила выплаты выигрышей в лотереях

СЕГОДНЯ 17:42 2018-03-07T17:42:45+03:00

Получить выиграш на сумму менее 15 тысяч рублей можно и без подтверждения возраста Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Президент России Владимир Путин подписал закон об изменении процедуры приобретения лотерейных билетов и выплаты выигрышей по ним. Об этом сообщается на официальном портале правовой информации.

Так, согласно документу, лотерейные билеты в бумажном или электронном виде могут распространяться лишь среди лиц, достигших 18 лет. Тоже самое касается выплаты выигрышей свыше 15 тысяч рублей. Меньшая же сумма предусматривает обязательную идентификацию участника лишь при наличии сомнений в его возрасте.

При этом, для получения небольшого выигрыша по электронному лотерейному билету, достаточно лишь кликнуть на кнопку, подтверждающую достижение 18 лет. Вручение участнику суммы более 15 тысяч рублей через сайт возможно после упрощенной идентификации.

Ранее сайт kp.ru пытался выяснить насколько велики шансы на победу в лотереях, и есть ли какой-то смысл участвовать в таких азартных играх.